Дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ в 2021 году побьёт пятилетний рекорд

https://static.news.ru/photo/d3f313c2-f738-11ea-8301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) вырастет до 295 млрд рублей — максимального за последние пять лет значения.

При этом такой объём дефицита бюджета удастся погасить накоплениями ПФР, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Это позволит правительству сэкономить около 335 млрд рублей на трансферте фонду из госбюджета, отмечается в сообщении.

В июне при составлении проекта бюджета на 2021 год потребность ПФР в трансферте оценивалась в 4,12 трлн рублей, или 42,6% общих доходов. Однако за счёт резкого увеличения дефицита бюджета Пенсионного фонда в 2021 году трансферт из госбюджета составит 3,53 трлн рублей, или 38% всех доходов фонда.

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счёт резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году, который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года. Второй фактор, который позволит сократить трансферт относительно июньских проектировок, — улучшение прогноза собственных доходов ПФР от социальных взносов с зарплат работников, — отмечается в сообщении.

Согласно проекту бюджета ПФР, в 2022 и 2023 годах также запланировано снижение прогнозируемого размера трансферта, доля которого в доходах Пенсионного фонда будет держаться в районе 38%.

Превышение расходов над доходами, как и в предыдущие годы, носит технический характер, а именно объясняется наличием остатка средств бюджета ПФР по итогам года, — пояснили РБК в Пенсионном фонде РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что среднегодовая пенсия в России вырастет в 2021 году на 6,3% — до 17 443 рублей.