Дефектолог объяснила, как распознать отставание в развитии у ребенка Дефектолог Покровская: при отставании ребенка в развитии от сверстников нужно обращаться к врачу

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За консультацией к дефектологу стоит обратиться, если ребенок отстает по любой из линий развития более чем на один эпикризный срок, рассказала РИАМО дефектолог Юлия Покровская. Она уточнила, что в младенческом возрасте эпикризным сроком считается каждый месяц, за каждый из которых у ребенка должно появиться психическое новообразование или двигательное проявление. Отставание может наблюдаться по речевой, познавательной или двигательной линии развития, уточнила эксперт. Например, когда ребенок еще не сидит, хотя в его возрасте сверстники уже сидят.

Задержка развития трактуется, когда ребенок на один срок отстает от своих сверстников по любой линии развития: по двигательной, речевой, познавательной. В младенческом возрасте эпикризным сроком является каждый месяц, и для каждого месяца есть свое психическое новообразование, которое должно появиться, свое двигательное проявление, — уточнила Покровская.

Проблемы с развитием могут появиться из-за генетических, функциональных, социальных причин и органических изменений, уточнила дефектолог. Она добавила, что на недоразвитость ребенка влияет фактор употребления родителями наркотических веществ, в том числе никотина.

Психолог Екатерина Алексеева ранее рассказала, что окружать новорожденных детей одеждой и вещами определенного цвета в зависимости от пола бесполезно, так как младенцы до двух месяцев воспринимают только белый и черный цвет. Голубые и розовые цвета, с которыми часто связывают пол ребенка, дети начинают видеть только после восьмого-девятого месяца, заключила специалист.