Депутата Госдумы Лугового возмущает продукция Nestle на полках в магазинах Депутат Луговой попросил Генпрокуратуру проверить Nestle на финансирование ВСУ

Фото: Global Look PressMaarten Brante/ZUMAPRESS.com/

Депутат Госдумы Андрей Луговой возмущен присутствием в РФ ООО «Нестле Россия» и ООО «Мон'дэлис Русь». В своем Telegram-канале он сообщил, что направил в Генпрокуратуру депутатский запрос с просьбой провести комплексные проверки на предмет участия в финансировании незаконных вооруженных формирований на Украине и соблюдения налогового законодательства России.

По данным «Nestle» и «Mondelеz», только официально переводы Украине составил 3,63 млрд рублей. Из России данные компании за год вывели 35,5 млрд рублей, — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что акционером «Nestle» и «Mondelеz» является американская инвестиционная компания «BlackRock», руководитель которой, Лоуренс Дуглас Финк, включен в «мидовский» список граждан США, которые находятся под персональными санкциями России. Кроме него в «мидовском» списке находятся еще и члены Совета директоров этих двух компаний.

Ранее стало известно, что бывшие владельцы компании «Макфа» подали четыре жалобы на решение Центрального районного суда Челябинска. В начале мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества «Макфы» и ряда физических и юридических лиц.