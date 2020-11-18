Дед Мороз с помощью дронов зажёг огни на первой новогодней ёлке в России

https://static.news.ru/photo/8528e672-2a37-11eb-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: dedmoroz/vk.com

Российский Дед Мороз в своей резиденции в Великом Устюге зажёг огни на первой новогодней ёлке страны.

Как сообщается на официальной странице Деда Мороза в соцсети «ВКонтакте», в небе над ёлкой появились святящиеся коптеры и беспилотные самолёты, которые, облетев зрителей, помогли ёлке засиять огнями. После этого над теремом главного новогоднего волшебника страны засверкал фейерверк.

Праздничная церемония дала старту «запуску» новогоднего убранства всех российских городов. Как отметил Дед Мороз на празднике, скоро вся страна и вся планета засверкает новогодними огнями, а Новый год снова всех объединит.

Ведь мы уже научились по-новому жить — крепче дружить, больше заботиться и помогать! И за этот год мы поняли главное — что всё это возможно на самых любых расстояниях, — сказал сказочный дед.

Как писал NEWS.ru, 19 ноября Дед Мороз отпраздновал свой день рождения. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в России и мире организаторы праздника предложили провести праздничное мероприятие в онлайн-формате.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, сказал он. Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы».