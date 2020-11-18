Дед Мороз с помощью дронов зажёг огни на первой новогодней ёлке в России

Российский Дед Мороз в своей резиденции в Великом Устюге зажёг огни на первой новогодней ёлке страны.
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Праздничная церемония дала старту «запуску» новогоднего убранства всех российских городов. Как отметил Дед Мороз на празднике, скоро вся страна и вся планета засверкает новогодними огнями, а Новый год снова всех объединит.
Ведь мы уже научились по-новому жить — крепче дружить, больше заботиться и помогать! И за этот год мы поняли главное — что всё это возможно на самых любых расстояниях, — сказал сказочный дед.
Как писал NEWS.ru, 19 ноября Дед Мороз отпраздновал свой день рождения. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в России и мире организаторы праздника предложили провести праздничное мероприятие в онлайн-формате.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, сказал он. Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы».