Дед Мороз отпразднует день рождения в онлайн-формате

https://static.news.ru/photo/fd961454-2988-11eb-a21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: russiadedmoroz/instagam.com

Любимый детский персонаж Дед Мороз сегодня празднует свой день рождения. Новогодний дед уже вовсю получает видеопоздравления в своей резиденции в Великом Устюге.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в России и мире организаторы праздника предложили провести праздничное мероприятие в онлайн-формате.

Как пишет «ПолитЭксперт», сегодня днём любой желающий сможет увидеть на своих экранах Деда Мороза и окунуться в сказку. Онлайн-трансляция праздника начнётся в 15:00 мск. Для этого надо подключиться к официальным аккаунтам Деда Мороза. Во время празднования главный даритель страны зажжёт первую новогоднюю ёлку России.

На официальной странице российского Деда Мороза в Instagram уже появились поздравления от сказочных героев.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус стал причиной того, что традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить. При этом вотчина Деда Мороза продолжает принимать гостей круглый год, отметили его официальные представители. Здесь по-прежнему проходят экскурсионные и игровые программы. Разумеется, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.