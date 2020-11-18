Дед Мороз отпразднует день рождения в онлайн-формате

Любимый детский персонаж Дед Мороз сегодня празднует свой день рождения. Новогодний дед уже вовсю получает видеопоздравления в своей резиденции в Великом Устюге.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в России и мире организаторы праздника предложили провести праздничное мероприятие в онлайн-формате.
Как
На официальной странице российского Деда Мороза в Instagram уже
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус стал причиной того, что традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить. При этом вотчина Деда Мороза продолжает принимать гостей круглый год, отметили его официальные представители. Здесь по-прежнему проходят экскурсионные и игровые программы. Разумеется, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.