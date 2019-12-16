https://static.news.ru/photo/5da87026-1ff8-11ea-bd3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский Дед Мороз рассказал, что выступает за экологию. По его словам, дома у него стоят искусственные ели.

Настоящие ёлки, отметил распорядитель главного праздника года, он предпочитает выращивать.

Сердце моё огорчается, когда я вижу их выброшенными после новогодних праздников, — цитирует Деда Мороза РИА Новости.

Он добавил, что не признаёт и натуральный мех, предпочитая ему искусственный.

Помимо этого, рассказал церемониймейстер Нового года, он готов пригласить к себе юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг, чтобы та смогла увидеть настоящий мороз.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дед Мороз вызвался помочь президенту Владимиру Путину. Большой политике порою недостаёт сказочного волшебства, дал понять он.