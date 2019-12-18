Пригласить домой главных новогодних персонажей хотят очень многие. Но и конкуренция среди Дедов Морозов и Снегурочек тоже немалая. Отсюда — вполне сбалансированные цены на услуги сказочных героев. NEWS.ru выяснил, почему важно приглашать профессионалов, а психолог рассказал о том, как подготовить ребёнка к визиту волшебных гостей.

«Непосредственно 31 декабря — гораздо дороже»

Дед Мороз и Снегурочка — самые желанные для детей гости в предновогодние дни. От них ждут не только подарков, о которых мечтали целый год, но и необыкновенного веселья. Обычно дедушка и внучка приходят вдвоём, иногда — по одиночке. В 2019 году компанию им может составить сказочная Мышь, поскольку наступает год крысы. Как правило, в дом они заходят ненадолго. Аниматоры спешат исполнить множество заказов. С учётом предновогодних пробок это не слишком просто. Но если заказ сделать заранее, то артистами будет исполнен фактически любой каприз. За ваши, разумеется, деньги.

Деды Морозы могут быть даже альпинистами. Эффектное появление дедушки в окне стоит всего 5 тыс. рублей. За эти деньги главный новогодний герой через открытую раму поздравит всех с праздником и вручит мешок с подарками и сразу же исчезнет, махнув на прощание валенками. Если дедушка через это же окно зайдёт в квартиру, это будет стоить уже 9 тыс. рублей. Далее всё зависит от количества различных опций: можно ли ограничиться только вручением подарков, или необходимо выслушать детские стишки, провести конкурсы для малышей, поводить хороводы вокруг ёлочки, — стоимость посещения новогоднего волшебника может увеличиться до 25 тыс. рублей. Влияет на цену и то, нужна ли Снегурочка, а также в какое время суток будет проходить поздравление и сколько в доме этажей. Самый бюджетный вариант — заказать дедушку до 25 декабря, без развлекательной программы.

Расценки на обычных Дедов Морозов в несколько раз меньше, но и здесь работает динамическое ценообразование. Чем ближе к Новому году, тем дороже. До 25 декабря можно уложиться в 3 тыс. рублей — это программа минут на 20–30. Её, как правило, выбирают родители малышей до 3–3,5 года — им нужно дать возможность привыкнуть к незнакомым персонажам. Самый короткий вариант — 15 минут за 1 тыс. рублей. Непосредственно 31-го числа точно такое же короткое поздравление стоит дороже — минимум 5 тыс. рублей. Многое зависит от количества различных номеров и развлекательных трюков, от качества реквизита, от наличия или отсутствия музыкальных инструментов и даже от вокальных данных дедушки и внучки. Со всем этим можно ознакомиться заранее, поскольку опытные аниматоры снимают ролик, из которого вы точно поймёте: нужны вам именно эти артисты или лучше поискать других.

Виктор Лисицын/Global Look Press

Кто скрывается за длинной бородой

Татьяна Гусарова, руководитель одного из столичных event-агентств, рассказала NEWS.ru, что в костюмах Деда Мороза и Снегурочки в дома чаще всего приходят артисты театров и театральных студий. Это, пояснила эксперт, как правило, «универсальные бойцы: нарядишь в Деда Мороза — будет Дедом Морозом, нарядишь в Супермена — будет Суперменом». За их профессионализм ручается компания. Представители компании довольно часто берутся сопровождать сказочных героев на вызовы — на всякий случай, для подстраховки. Кроме того, они стараются взять с клиентов предоплату.

Родители часто забывают о том, что они хотели устроить праздник для своих детей. Они почему-то ориентируются на свои детские воспоминания. Но то, что в детстве казалось «Вау!», во взрослом возрасте выглядит совершенно иначе. Люди разочаровываются, у них нет ощущения волшебства, даже если дети довольны. Могут отказаться платить. Важно, чтобы взрослые не забывали, для кого на самом деле торжество. Татьяна Гусарова руководитель ивент-агентства руководитель ивент-агентства

Гусарова предупреждает: 90% аниматоров переодеваются в подъезде дома, куда они приехали исполнять заказ. Особенно если они перемещаются по городу не на своей машине. Ехать в новогоднем костюме в общественном транспорте не очень удобно. Заказчикам следует относиться к этому без предвзятости: артисты — обычные люди; для них новогодние костюмы — всего лишь спецодежда.

По всей стране помимо агентств работает ещё и огромное количество частных Дедов Морозов и Снегурочек. Но это, предупреждает эксперт, «кот в мешке». Можно попасть на добросовестных людей и даже на профессиональных актёров. Но можно нарваться на тех, кто, купив дешёвые костюмы, просто хочет сорвать побольше денег перед Новым годом. Выход — заказывать аниматоров в агентстве, где работают профессионалы. Эксперт заверила: профессиональные Деды Морозы и Снегурочки не опаздывают никогда. Это в их работе едва ли не самое главное — появиться ровно тогда, когда их ждут. Или, если пробки непреодолимого масштаба, приехать хотя бы таким образом, чтобы ребёнок не уснул в ожидании чуда. И здесь, говорит Гусарова, многое зависит от родителей: они должны хорошо продумать время, когда хотят видеть сказочных гостей. Вопреки обещаниям аниматоров, следует заложить небольшой отрезок времени на форсмажорные обстоятельства.

Чтобы дети не пугались

Родители приглашают в дом аниматоров с самыми лучшими намерениями. Но порой они забывают, что для детей это стресс. Наладить контакт с малышами за короткое время не очень просто. Татьяна Гусарова рекомендует брать сразу и Деда Мороза, и его внучку. Это повышает шансы на то, что в короткое время новогодней встречи артисты смогут найти общий язык с детьми.

Когда аниматоры работают в паре, то их подбирают так, чтобы они дополняли друг друга. Например, один интроверт, второй — экстраверт. И, как правило, они справляются — контакт находят со всеми, — рассказала руководитель еvent-агентства.

Родителям стоит провести предварительную работу с детьми, особенно если Дед Мороз приходит к ним впервые. Семейный психолог Наталья Панфилова советует заранее рассказать малышу о том, какого необыкновенного гостя ему предстоит встретить.

Детей нужно готовить. Когда родители говорят, что придёт Дедушка Мороз, то ребёнок представляет себе, скорее всего, игрушку. При этом для ребёнка не очевидно, что придёт именно добрый персонаж. Надо рассказать, что это будет очень большой человек, в красивом халате, с длинной бородой, но он очень-очень добрый. И тогда, кто бы ни пришёл в дом в костюме Деда Мороза, малыш будет воспринимать его как существо доброе и волшебное. Наталья Панфилова семейный психолог семейный психолог

Психолог рекомендует совсем маленьких детей держать на руках — так малышу будет легче и спокойнее, это избавит ребёнка от необходимости смотреть снизу вверх на чужого бородатого дядю в халате. Родители — своего рода детский оберег, считает психолог, малыш может в любой момент обнять за шею маму или папу и словно бы спрятаться от постороннего. А когда ребёнок немного освоится, можно уже дать ему возможность подойти к дедушке и с ним пообщаться.

Дети ждут праздника. И родители сами прежде всего должны быть хорошими сценаристами. Дед Мороз и Снегурочка зайдут в дом всего на 15–30 минут, а маме и папе нужно распланировать весь день — до момента появления сказочных героев и после их ухода. Главное — помочь ребёнку почувствовать праздник, считает психолог.