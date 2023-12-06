Decathlon, Adidas и Reebok возвращаются в РФ: в каких городах, что с ценами Товары Adidas и Reebok будут продаваться в России под брендом ASP

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продукция компаний Adidas и Reebok, которые ушли с российского рынка, будет продаваться в стране в сети магазинов ASP, запускаемой дистрибьютором западных спортивных брендов Lestate, заявил глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. Что об этом известно?

Когда товары Adidas и Reebok вновь появятся в России

Комиссаров сообщил «Коммерсанту», что первый магазин ASP планируется открыть уже через несколько дней в аутлете «Белая Дача» в Москве. При этом открытие торговых точек в других городах РФ под данным брендом будет постепенным. Однако пока неизвестно, где и когда они заработают.

Комиссаров добавил, что еще до ухода Adidas и Reebok в 2022 году Lestate напрямую поставлял их продукцию в Россию. По его словам, такая схема дистрибуции сохранится и для поддержания ассортимента в магазинах ASP.

Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию Дания Ткачева отметила, что первый магазин ASP, который откроется в «Белой Даче», полностью сохранит концепцию бывшего на его месте аутлета, где на долю бренда Adidas приходилось примерно 70% товаров, еще 30% — на Reebok.

«Сложно назвать такие магазины монобрендовыми без сохранения оригинального названия бренда. Вряд ли сейчас западные ретейлеры дадут права на использование своих марок российским компаниям», — заявила она.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько обратила внимание, что из-за курса доллара или проблем с логистикой стоимость товаров данных брендов может существенно вырасти.

В марте 2022 года компания Adidas приостановила работу своих магазинов в России, а в октябре решила окончательно уйти из страны.

20 ноября Telegram-канал Mash сообщил, товары немецкого бренда Adidas вернутся в РФ, но официального открытия магазинов не планируется

«Немецкая компания разрешила поставки в РФ через ОАЭ — первая партия прибудет к нам уже 25 ноября и появится в экс-магазине „трехполосных“ на Авиамоторной улице», — говорилось в публикации.

Что известно про возвращение Decathlon в Россию

25 ноября в Москве в ТЦ «Авиапарк» на месте Decathlon открылся первый магазин спортивных товаров Desport. Директор по маркетингу Матье Кобаррер заявил, что до середины декабря планируется открытие других объектов в разных городах станы.

29 ноября новый магазин открылся в Санкт-Петербурге в ТК «МЕГА Парнас, а 1 декабря стало известно, что магазин Desport заработал в Казани.

Отметим, что замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов 23 ноября заявлял, что первые магазины спортивных товаров Desport на месте Decathlon планируется открыть в последнюю неделю ноября или начале декабря.

Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года. Представители компании заявили, что продолжат поддерживать «2500 членов российской команды, некоторые из которых работают в компании с 2006 года».

«Условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности бренда в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — говорилось в сообщении.

После начала спецоперации и последующих за этим западных санкций компания приостановила поставки товаров на российский рынок. При этом закрылись все магазины.

11 сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что обновленные магазины сети Decathlon начнут открываться в России до конца 2023 года.

Читайте также:

Один из крупнейших бизнесов Японии решил остаться в России

Курс евро превысил отметку в 100 рублей на МосБирже

Россия подготовила сценарий действий на случай остановки торгов долларом