Дебошира с газовым пистолетом задержали в ТЦ Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, угрожавшего газовым пистолетом посетителям магазина. Инцидент произошел в торговом центре возле станции «Академическая» на Гражданском проспекте, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Выходки дебошира зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина, размахивая оружием, пристает к продавцу, а затем направляет пистолет на посетителя. Одному мужчине удалось повалить его на пол и обезоружить.

Нарушителем спокойствия оказался 37-летний ранее судимый неработающий местный житель. При задержании у него помимо пистолета «Удар 2М» был изъят нож. Как уточнил источник в правоохранительных органах, после задержания мужчина пожаловался на боли в животе и был госпитализирован. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Аналогичный случай произошел 29 сентября в городе Александрове Владимирской области. Там сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который угрожал посетителям магазина пистолетом. В Росгвардии пояснили, что задержанный — местный житель 46 лет, ранее он был судим. У него возник конфликт с посетителями одного из магазинов на улице Советской. В ходе перебранки он стал угрожать покупателям оружием, поэтому работники магазина нажали тревожную кнопку.