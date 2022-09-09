Зампред ТИКа рассказал, откуда ведутся DDoS-атаки на систему онлайн выборов Зампред ТИК Артамонов: DDoS-атаки на систему ДЭГ ведутся из всех стран

Фото: shutterstock.com

DDoS-атаки на систему электронного голосования отслеживаются из всех стран, ожидается, что они не прекратятся вплоть до конца выборных дней, передает РИА Новости со ссылкой на зампреда территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию Олега Артамонова. По его словам, все необходимое для осуществления DDoS-атаки покупается на черном рынке, поэтому источники кибер-нападения находятся в нескольких странах одновременно.

В силу характера DDoS-атак — они [ведутся] из всех стран . То есть страна происхождения атаки в наше время уже не связана со страной проживания, работы атакующего, — пояснил Артамонов.

Днем 9 сентября в Москве зафиксировали признаки массовой, профессионально организованной атаки на систему электронного реестра, которая применяется на муниципальных выборах. На случай серьезных атак на сервис, в том числе зарубежных, предусмотрена возможность приостановки приема голосов. Эта мера может быть принята для того, чтобы кибератака не повлияла на сам процесс голосования.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что у наблюдателей за выборами в московском общественном штабе нет возможности фиксировать нарушения на избирательных участках из-за отсутствия функции перемотки в системе мониторинга. Собчак отметила, что это делает бессмысленной работу наблюдателей.