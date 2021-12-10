Басилашвили поддержал Сокурова после спора с Путиным

В поддержку Сокурова после спора с президентом России выступил народный артист СССР Олег Басилашвили. По словам актёра, режиссёр имел полное право говорить с Путиным о таких сложных проблемах, несмотря на то что Сокуров — не политик. Об этом сообщает Daily Storm.

Я полностью поддерживаю Сокурова в данном случае. Он молодец, что начал этот разговор. Он является замечательным, талантливым режиссёром. Он полностью имеет право говорить то, что он думает, в присутствии президента... Нужно все точки зрения слушать, — поделился Басилашвили.

По словам артиста, свобода слова — это «завоевание ельцинской революции», поэтому режиссёр имел полное право поднимать такие сложные темы.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что либеральные режиссёры в России рады тому, что в правительстве в 90-е сидели агенты ЦРУ. Так он прокомментировал предложение режиссёра Александра Сокурова отделить южные республики от России.

Он добавил, что главе государства стоит чаще приглашать на дискуссии людей, которые заинтересованы в целостности России. Он добавил, что большинство граждан России категорически не желает разделения страны.