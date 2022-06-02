«Даже Песков пользуется»: эксперт про блокировку VPN Роскомнадзором Программист усомнился в эффективности блокировки VPN

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Блокировка VPN-сервисов — бесполезное занятие, потому что они легко создаются, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, теоретически можно заблокировать самые популярные VPN-сервисы, но после блокировки таковыми моментально станут менее известные до нынешнего дня ресурсы.

На мой взгляд — это борьба с ветряными мельницами... Скажу больше, даже пресс- секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что пользуется VPN, так что полной блокировки всех сервисов ожидать не стоит, — заявил Геллер.

VPN-сервисы позволяют получить пользователям доступ к заблокированным в России соцсетям.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что российские власти не будут преследовать граждан по закону за использование сервисов VPN. До этого он допускал возможность ограничения ресурсов, позволяющих обходить блокировку в Сети.