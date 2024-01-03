«Даже не комариный укус»: Руденко об обстрелах Донецка и Белгорода Военкор Руденко объяснил обстрелы Белгорода и Донецка

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Украина оказалась под контролем шоуменов, которые прекрасно умеют создавать иллюзию того, что «ВСУ еще что-то может», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко, комментируя удары по Белгороду и Донецку. Он добавил, что, по его мнению, эти обстрелы можно назвать последней соломинкой, отделяющей Украину от паники и хаоса.

Данные преступления преподносят обезумевшему обществу как крупную «перемогу». А на самом деле, в плане масштабов этой войны, это даже не комариный укус. А вот как информационная атака это ход серьезный, — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду 30 декабря, как и ни одно другое преступление. Атака на Белгород является террористическим актом, поскольку Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он.

В Министерстве обороны России подтвердили еще одну ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, средствами ПВО удалось уничтожить девять ракет «Точка-У» и «Ольха». О сбитых ракетах также сообщили местные власти. По их данным, пострадавших выявлено не было, однако есть повреждения в частном секторе, в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль.