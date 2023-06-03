«Даже Байден не даст денег»: военэксперт о 200 тысячах БПЛА для Киева Военэксперт Матвийчук назвал невозможным намерение Киева закупить 200 тысяч дронов для ВСУ

Фото: МО Украины

Намерение Киева закупить для ВСУ до 200 тысяч БПЛА совершенно нереально, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, у украинских властей не хватит средств на такую закупку и даже Белый дом им в этом не поможет.

200 тысяч [беспилотников] — что-то из области фантастики. Я даже представить не могу сумму, которую они должны заплатить. Даже Джо Байден столько им денег не даст, — сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас у Украины нет промышленности, позволяющей самостоятельно изготовить столько беспилотников. Она не появится, пока идет конфликт и еще в течение 50 лет после его завершения, добавил Матвийчук.

Кто им может передать БПЛА? Турция? Вряд ли Реджеп Тайип Эрдоган после последних событий что-то может им предоставить. Китай точно не даст, Южная Корея не даст. Европа — 1–1,5 тысячи БПЛА максимум, но 200 тысяч — нонсенс, — добавил эксперт.

Матвийчук отметил, что Украине требуются беспилотники различного типа, но в основном такие, дальность полета которых составляет более 600 километров. По его словам, с их помощью Киев рассчитывает терроризировать население России.

О планах Киева по закупке беспилотников заявил ранее глава службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь. Он подчеркнул, что около 30 компаний занимаются серийным производством дронов на Украине. Щиголь рассказал о подписании контрактов на две тысячи БПЛА.