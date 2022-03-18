Давняя история: с чем связаны обыски у псковских журналистов и «яблочников»

В Пскове прошли обыски у политиков и журналистов включая лидера местного отделения «Яблока» Льва Шлосберга и обозревателя Светлану Прокопьеву, осужденную в 2020 году по статье об оправдании терроризма. Причиной визита силовиков стало уголовное дело о клевете на местного губернатора Михаила Ведерникова в анонимном Telegram-канале «Гремячая башня». NEWS.ru узнал детали происходящего и выяснил, что конфликт оппозиции и журналистов с региональными властями в данном регионе длится не первый год.

Как рассказал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, с утра 18 марта в Пскове проходят обыски по уголовному делу о клевете на губернатора региона Михаила Ведерникова (ст. 128.1 УК РФ). Действия, п его словам, проводятся без судебных решений.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция пришла к [лидеру областного отделения „Яблока“] Льву Шлосбергу, к главреду „Псковской губернии“ Денису Камалягину (внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов. — NEWS.ru). Также обыск проводится у журналистки Светланы Прокопьевой. Всего полиция пришла с утра минимум по семи адресам, — написал Чиков.

В пресс-службе «Яблока» уточнили, что помимо полиция с участием ОМОНа также провела обыски в квартире 93 летнего отца Льва Шлосберга, членов реготделения партии Николая Кузьмина и Екатерины Новиковой, у родителей Николая Кузьмина и Дениса Камалягина, в доме и в квартире журналистки Светланы Прокопьевой и её коллеги Виктора Агафонова. Кроме того, силовики пришли в штаб местного отделения политической организации.

Павел Чиков опубликовал копию постановления о производстве обыска, из которого следует, что действия силовиков связаны 10 марта «неустановленное лицо, находясь и неустановленном месте», опубликовало в Telegram-канале «Гремячая башня» «публичную запись, содержащую заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство гр. Ведерникова Михаила Юрьевича <...>, а также подрывающие сто репутацию». К такому выводу пришла старший дознаватель УМВД по городу Пскову майор полиции М. Бучинская.

Пост «Гремячей башни», к которому возникли вопросы у МВД, был посвящён критике регионального руководства, которое якобы «пиарится» на патриотической тематике и не занимается рутинными делами. К тому же в публикации говорилось про то, что власти «не церемонятся» с независимыми СМИ, в частности с изданием «Псковская губерния», которое недавно было вынуждено приостановить работу.

По информации Льва Шлосберга, обыски в Пскове начались в 6:20. Он отметил, что 16 марта в местный Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) было направлено поручение о производстве «отдельных следственных действий», а через два дня силовики пришли к выводу о причастности к совершению преступления нескольких человек.

Соответственно, дознаватель Бучинская принимает решение о производстве обыска в жилище и уведомляет об этом по факту своих действий прокурора и Псковский городской суд. Дело состряпано очень грубо, демонстративно грубо, — заявил Шлосберг.

Он отметил, что обыски с участием ОМОНа проходят у него дома, а также по месту жительства членов регионального совета «Яблока» Николая Кузьмина и Екатерины Новиковой, у родителей главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина и журналиста Светланы Прокопьевой.

Шлосберг подчеркнул, что псковское «Яблоко» не имеет никакого отношения к Telegram-каналу «Гремячая башня», назвав губернатора Михаила Ведерникова «единственным политическим бенефициаром этого уголовного дела». Он отметил, что псковское «Яблоко» является его «единственным в регионе политическим противником» главы области.

Михаил Ведерников MV_007_Pskov/t.me

В беседе с NEWS.ru Светлана Прокопьева рассказала, что не имеет отношения ни к «Яблоку», ни к редакции, где проходили следственные действия. Также ей ничего не известно про Telegram-канал, который фигурирует в материалах дела. По мнению журналистки, интерес к её персоне мог быть связан с её известностью. Несколько лет назад Прокопьева написала текст о взрыве в приёмной УФСБ по Архангельской области, за которую на неё завели дело об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК), а в 2020 году оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Я про этот Telegram-канал знаю ровным счётом ноль. Даже не подписана на него. Публикацию, которая их возбудила, в глаза не видела и не знаю, о чём она. Я ни к „Яблоку“, ни к „Псковской губернии“ не имею отношения, с Ведерниковым не коммуницировала ни разу. Светлана Прокопьева журналист журналист

Денис Камалягин в комментарии NEWS.ru рассказал, что ему знакомы люди, которые ведут «Гремячую башню», но имена их называть не стал. По его словам, это локальный псковский Telegram-канал, который появился около полутора лет назад и публикует критику в адрес первых лиц региона.

Я знаю, кто его ведёт, но не буду разглашать. Насколько я понимаю, это несколько человек. Они точно не провокаторы, а антагонисты местной власти. Что касается обысков, то я их связываю, во-первых, с общим всероссийским трендом. Фактически везде последние недели правозащитников и журналистов начали прижимать по максимуму... А произошедшее 18 марта — это ещё и частная ситуация, потому что конфликт псковского „Яблока“ и „Псковской губернии“ с губернатором Михаилом Ведерниковым — давняя история. Денис Камалягин журналист (признан в РФ СМИ-иноагентом) журналист (признан в РФ СМИ-иноагентом)

Он напомнил, что у «Псковской губернии» отношения с губернатором и раньше складывались «очень плохо». Около трёх лет назад редактор издания принимал участие в правительственном круглом столе, после чего журналистов этого СМИ, со слов Камалягина, ни на каких официальных мероприятиях не было, а с начала 2020 года начались «сплошные конфликты». С местной оппозицией у областной администрации отношения, по оценкам журналиста, складывались лучше, «потому что в рамках парламентских отношений приходится с депутатами встречаться и ещё как-то взаимодействовать».

За день до визита силовиков 18 марта Денис Камалягин уехал из России. Помимо него за границей находятся несколько журналистов из Пскова, которые собираются продолжать работу над «Псковской губернией» и другими медиапроектами.