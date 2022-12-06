Названа возможная причина поножовщины в школе Нижневартовска URA.RU: устроивший поножовщину в школе Нижневартовска подвергался буллингу со стороны одноклассника

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Школьник, напавший с ножом на одноклассника в школе Нижневартовска, подвергался издевательствам со стороны пострадавшего, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. По его словам, мальчик давно носил нож с собой, «чтобы в случае чего ответить обидчику».

Пострадавший уже давно терроризировал и постоянно доставал школьника. Вот и в это утро ситуация повторилась. Ну, ребенок не выдержал, выхватил нож и ударил обидчика. Он, видимо, нож с собой давно таскал, чтобы в случае чего ответить обидчику, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, школьнику удавалось проносить нож через металлоискатель в школе, поскольку он был керамический и не определялся рамкой.

Поножовщина произошла в школе № 21 Нижневартовска между восьмиклассниками утром во вторник, 6 декабря. Пострадавший школьник с ножевым ранением был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Городские власти сообщали, что врачи борются за его жизнь. После произошедшего уроки в школе отменять не стали.

Полиция ХМАО начала проверку. В МВД отметили, что оба участника конфликта из благополучных семей, занимаются спортом и прежде не попадали в поле зрения правоохранителей. А с напавшим учеником и его родителями сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних.