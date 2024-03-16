«Давно пора»: военэксперт раскрыл, какие сюрпризы Россия готовит Украине Военэксперт Дандыкин: Украина скоро получит от России неприятные сюрпризы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России готовят Украине «сюрпризы» в зоне СВО. По его мнению, «давно пора» заняться мостами и критической транспортной инфраструктурой ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Не только ВСУ готовят нам сюрпризы. Но и мы. Сегодня или завтра, может, в ближайшие недели, но Зеленский точно получит от России сюрприз. Предположу, что Россия нарастит удары по критической инфраструктуре, по ж/д инфраструктуре, по украинским офицерам, местным князькам. Вероятно, проведут спецоперации в тылу ВСУ. Мы знать этого не можем и не должны. На то он и сюрприз, — добавил Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили около 300 бойцов украинского формирования «Кракен» одним ударом. В рамках операции ВС применили объемно-детонирующую авиабомбу весом в 1,5 тонны. Об этом военнослужащие доложили министру обороны Сергею Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса ПВО Patriot за последнюю неделю. Помимо этого, была выведена из строя боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства, разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.