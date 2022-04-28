Давно не знаток: телекомпания «Игра-ТВ» открестилась от Ровшана Аскерова «Игра-ТВ»: Аскеров не участвует в игре «Что? Где? Когда?» и давно покинул РФ

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Ровшан Аскеров не принимает участие в играх «Что? Где? Когда?» и давно покинул Россию. Об этом РИА Новости рассказала руководитель пресс-службы телекомпании Игра-ТВ" Виктория Селиванова.

Ровшан Аскеров не участвует в игре «Что? Где? Когда?». Он давно покинул Россию, о чем сообщал в своих интервью, — сказала она, отвечая на вопрос, повлияет ли присутствие аскерова на играх интеллектуального клуба.

Она также уточнила, что Аскеров, явялвшийся ранее участником одной из команд знатоков, уже два года не садился за игровой стол.

27 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (о реабилитации нацизма) в отношении журналиста Ровшана Аскерова. Отмечается, что он опубликовал в соцсетях пост, «порочащий память маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». С просьбой проверить пост Аскерова в СК обратился Государственный исторический музей (ГИМ), где указали, что Жуков в тексте сообщения назван «мародёром» и «убийцей в погонах».

Комментируя ситуацию, сам Аскеров заявил, что считает опубликованную им информацию правдой. Он отметил, что на данный момент не находится в России и не планирует возвращаться.