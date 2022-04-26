«Давление»: правозащитница рассказала, зачем восстанавливают девственность Правозащитница Анохина: восстанавливают девственность зачастую из-за традиций или насилия

Девушки решаются на гименопластику, операцию по восстановлению девственности, зачастую из-за традиций или пережитого насилия, рассказала правозащитница Светлана Анохина изданию Lenta.ru. По её словам, такая процедура популярна в Дагестане, где девушки тайно делают операцию перед замужеством. Они идут на это, потому что иначе будут опозорены, даже если пострадали от сексуального насилия.

Общество оказывает на девушек огромное давление в плане чистоты и целомудрия. Первая брачная ночь для девушки как экзамен, который она может завалить. Некоторые обращались к нам, даже не имея контактов с мужчинами: боялись, что они потеряли девственность из-за того, что к ним прижимался какой-то дядя или брат, что у них нет девственной плевы и не будет крови, — сказала Анохина.

Кроме того, гименопластику могут делать и вне традиционных обществ, чтобы опять же забыть о насилии, а также чтобы скрыть от партнёра прошлый опыт или повысить свою сексуальную ценность. Социолог Анна Очкина назвала это современным ответом на сохраняющиеся предубеждения.

При этом в России существует настоящий рынок по продаже девственности, это тоже становится мотивом.

Ранее стало известно, что в армии Индонезии намерены отказаться от «теста на девственность» для новобранцев женского пола. По словам генерала Андика Перкаса, медицинские проверки по вопросам, которые не имеют отношения к службе, больше проводиться не будут. В 2014 году ВОЗ признала их антинаучными и отнесла к категории сексуального насилия.