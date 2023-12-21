Давать срок за госизмену стали вдвое чаще «Первый отдел»: в суд поступило 70 дел о госизмене с начала года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала года в суды поступило 63 уголовных дела по статье о госизмене, вынесено 33 обвинительных приговора, сообщает правозащитная организация «Первый отдел» со ссылкой на данные ФСБ. Также в суды первой инстанции поступило семь дел о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, подсчитали правозащитники. По их данным, 70 уголовных дел — исторический максимум, при этом количество приговоров выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Адвокат Евгений Смирнов предположил, что за год возбудили даже более 100 дел. По его словам, госизменой начали признавать пересылку украинских новостей, перевод денег или желание уехать из страны. Руководитель «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек считает, что приговоров по делам о госизмене в наступающем году будет больше примерно в два раза. Он объяснил прогноз тем, что в следующем году уже возбужденные дела направятся в суды.

Ранее суд в Томске отправил под стражу сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук Владислава Галкина по обвинению в государственной измене. Ученый работал в сфере гиперзвуковых технологий.

До этого фигуранта дела о госизмене Сергея Яценко нашли мертвым в СИЗО-1 Благовещенска. По версии администрации тюрьмы, он покончил с собой. По версии следствия, мужчина передавал спецслужбам Китая секретные сведения о ядерном вооружении России.