Даудов предложил Пригожину поговорить «как мужчина с мужчиной»

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Магомед Даудов

Глава парламента Чечни Магомед Даудов обратился в своем Telegram-канале к связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину с предложением встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной». По его словам, предприниматель создает панические настроения среди россиян. Он подчеркнул, что настоящий воин не должен кричать во всеуслышание о своих проблемах. Даудов напомнил, что авиация и вооружение появились у ЧВК не из ниоткуда.

У наших бойцов тоже были проблемы, но это не значит, что воин должен об этом кричать. В своих заявлениях ты намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке. Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания, самолеты, вертолеты, СЗО и т. д., ты еще заявляешь, что у тебя первая армия, у хохлов — вторая армия. <...> Локацию скинь, и в любое время, в любом месте, как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и обсудим, — сказал Даудов.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов также обратился к Пригожину с предложением встретиться и обсудить все возникшие вопросы. По его словам, он готов рассказать бизнесмену, чем занимаются бойцы спецподразделения «Ахмат» в зоне СВО.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов раскритиковал Пригожина за слова о том, что чеченские бойцы не собираются брать под контроль всю Донецкую Народную Республику. Он отметил, что благодаря действиям «Ахмата» были взяты 36 населенных пунктов в ЛНР. Алаудинов пообещал сделать все, чтобы ДНР полностью перешла под контроль ВС РФ.

Накануне Пригожин заявил NEWS.ru, что у спецназа «Ахмат» есть силы для занятия населенных пунктов в ДНР, но задача взять под контроль территорию всей республики перед ними не стоит. Он отметил, что не знает, на каких направлениях «Ахмат» будет выполнять свои задачи, так как эта информация держится в секрете.