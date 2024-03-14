Датские ученые обнаружили защиту от болезни Альцгеймера в мозге человека NC: мозг человека обладает белковой защитой от болезни Альцгеймера

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Человеческий мозг обладает белковой защитой от болезни Альцгеймера, заявили ученые из Орхусского университета (Дания) по результатам проведенного исследования. По их словам, которые приводятся в научном издании Nature Communications, иммунная система способна предотвращать накопление вредных белков в головном мозге. По ее активности можно определить, на какой стадии протекает заболевание.

Ученые подчеркивают, что болезни Альцгеймера предшествует так называемый продромальный период, сопровождающийся легкими когнитивными нарушениями. В этот период в плазме крови начинают появляться агрегаты бета-амилоидов, которые считаются ключевыми маркерами данного заболевания. В свою очередь эти соединения связаны с рецептором комплемента IV типа — белком, являющимся частью иммунной системы. Он способствует поглощению амилоидных бляшек, что позволяет уничтожать патогены.

Авторы исследования считают, что активация рецепторов позволит побороть болезнь Альцгеймера на ранней стадии ее развития. Однако к настоящему моменту они не знают, как это сделать. Отмечается, что механизмы, отвечающие за борьбу с накоплениями вредных белков в организме, изучены плохо.

Ученые из Китая ранее назвали главный фактор развития болезни Альцгеймера. По их мнению, им является недоедание. Специалисты подчеркнули, что именно мышечная ткань является резервуаром для питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья.