https://static.news.ru/photo/426ffe64-57ac-11ea-80b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию будет объявлен 26 февраля. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в основной закон страны Талия Хабриева.

Буквально завтра, я думаю, будет объявлена дата общероссийского голосования, — приводит её слова ТАСС.

Хабриева добавила, что рабочая группа завершила обсуждение поправок, которые не будут включены в Конституцию. Их используют для совершенствования отраслевого законодательства.

Ранее NEWS.ru писал, что рабочая группа вышла на «финишную прямую» в подготовке текста поправок в Основной закон. Её участники планируют вновь встретиться с президентом Владимиром Путиным для обсуждения проработанных нововведений.