«Дать им пулеметы?» Почему ЧОПы не спасают людей, как это исправить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После теракта 22 марта в Госдуме возникли вопросы к охране «Крокус Сити Холла»: почему работавшее там частное охранное предприятие (ЧОП) не смогло помешать нападавшим? При этом прокуратура не нашла нарушений в работе компании, которая отвечала за безопасность объекта. NEWS.ru узнал, что не так с системой частной охраны в России, надо ли ее реформировать и в каком направлении. Иными словами, как сделать, чтобы ЧОПы стали наконец эффективны.

Что известно про охрану «Крокус Сити Холла»

Генпрокуратура не нашла нарушений в работе сотрудников частного охранного предприятия в концертном зале «Крокус Сити Холл». В ведомстве пояснили, что закон не предусматривает обязательное наличие вооруженной охраны на массовых мероприятиях, поэтому секьюрити «Крокуса» не должны были иметь при себе огнестрельное оружие.

Комментируя итоги проверки, депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил, что охранные фирмы не должны выставлять вооруженные посты в местах массового пребывания людей. Закон лишь обязывает их иметь в своем арсенале служебное оружие, пояснил парламентарий. Он добавил, что у ООО «ЧОП „Крокус Профи“», охранявшего концертный зал, где произошла трагедия, оно есть — это пистолеты «ИЖ-71» и самозарядные ружья «Сайга-20КВ».

«Вот только из „оружейки“ его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств», — пояснил Хинштейн.

Также он добавил, что арсенал «Крокус Профи» хранится в соседнем с концертным залом здании. Там же базируется и группа быстрого реагирования охранной организации, которая, как подчеркнул депутат, «на место после теракта тоже не выезжала».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно ли вооружить частных охранников

После трагедии 22 марта депутат Александр Хинштейн объявил о необходимости изменить действующее законодательство.

«Считаю правильным изменить закон и возложить на частные охранные организации прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности („Крокус“ и другие крупные ТЦ подпадают под эту категорию). Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сенатор Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru заявил, что «к охране подобных мероприятий, заведений нужно привлекать не ЧОПы, а профессионалов — специальные структуры, Росгвардию например».

«Организаторы должны платить за это большие деньги, обеспечивать все необходимые заблаговременные проверки, должны запускаться собаки, натренированные на поиск оружия и взрывчатки. И стоять такие люди должны на входах не с дубинками, а с автоматами», — добавил Цеков.

Как полагает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, частные охранные организации не следует дополнительно вооружать, потому что террористическая защищенность — это не их сфера деятельности. Самое главное, полагает парламентарий, — наличие в охранном бизнесе квалифицированных кадров.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Какие законы можно придумать, чтобы сделать частную охрану более эффективной: дать им пулеметы или пушки? Нет, конечно. В законодательстве все есть для этого; а как сделать, чтобы они эффективно работали, — этот вопрос всегда упирается в кадры. Я не вижу серьезных правовых препятствий для того, чтобы они могли лучше работать. Какие-то мелочи есть, но это не самые главные вещи», — подчеркнул Синельщиков в беседе с NEWS.ru.

Он полагает, что при необходимости надо дополнительно вооружать армию, полицию, ФСБ и другие государственные ведомства, но не частные компании.

«Если нужно, давайте вооружать [эти госструктуры], начиная от табельного оружия и заканчивая средствами защиты, средствами нападения. Надо спрашивать у них, смотреть, анализировать и, если нужно, соответствующим образом финансировать. А что до вооружения ЧОПов, то в этом никогда не было нехватки, были только излишества», — резюмировал депутат.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что инициатива Александра Хинштейна пока вызывает много вопросов.

«Я бы задал вопрос Хинштейну: а что такое вооруженная охрана? Чтобы иметь оружие на руках, гражданину России надо получить разрешение, лицензию и потом только решать вопросы. Не каждый охранник, который сейчас стоит с дубинкой, получит оружие по своим психологическим и психическим данным. Я пока не понимаю, как это собираются делать. Сказать можно, но как реально осуществить — пока не представляю», — констатировал Гончаров в беседе с NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что не так с охранными организациями в России

По словам Сергея Гончарова, сейчас многие частные охранные организации в РФ представляют собой слабо оснащенных вахтеров. А хорошие охранники, как уверен собеседник NEWS.ru, получаются из молодых людей, которые закончили военную службу, или бывших кадровых спецназовцев.

Как отмечает ветеран ФСБ, руководитель центрального исполкома объединения «Офицеры России» Александр Михайлов, главная проблема с частной охраной в РФ — это низкие зарплаты и, как следствие, соответствующий уровень подготовки. По его словам, подготовленные ЧОПы составляют меньшинство. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что ни одно из нападений на российские школы не было предотвращено сотрудником частной охраны.

Михайлов полагает, что многие частные охранные предприятия в РФ существуют для того, чтобы получить госзаказ, а выигрывают тендеры часто не те фирмы, где самые профессиональные охранники, а те, кто предлагает наиболее низкие расценки.

«А что делать, когда ты выиграл тендер, где один пост стоит 20 тысяч в месяц? Кого можно взять на такую ставку? Вся система построена таким образом, что ЧОП стало формой зарабатывания денег его руководством, а все остальное никого не волнует. Надо все пересматривать, но, к сожалению, у нас на этом кормится огромное количество людей», — констатировал собеседник NEWS.ru.

Для работы с оружием надо заплатить за получение лицензии и обучение сотрудников, иметь оружейную комнату. Но, как считает Михайлов, это нужно далеко не всем, поэтому у охранников на посту, «как правило, резиновая палка, свисток, фонарь и в лучшем случае электрошокер».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также Михайлов обратил внимание и на отсутствие денег у организаций, которым положено иметь охрану. На вопросы безопасности они закладывают небольшие средства. В итоге сама система охраны становится «мифом»: «Каждый начинает выкручиваться как может. А раз выкручивается, значит, будет ставить такую цену, которая позволит ему хотя бы охранников нанять».

По его мнению, если вместо ЧОПов различные учреждения станут нанимать представителей ФГУП «Охрана» Росгвардии, они «будут должны заплатить в три-четыре раза больше». Это «тупиковая история», резюмировал собеседник NEWS.ru.

Что говорят представители охранного бизнеса

Бывший директор ЧОПа по охране концертов и массовых мероприятий Иван Рудин заявил в комментарии Telegram-каналу «Военный Осведомитель», что, оценивая эффективность таких организаций, надо исходить из того, какие цели и задачи ставились перед охраной.

«Обычно это выглядит так: на объекте (в концертном зале, театре, клубе) уже есть своя служба охраны. И организаторы при аренде объекта под концерт нанимают эту охрану, которая специализируется на этой площадке, знает расположение помещений, закулисье и так далее. То есть стоимость охраны уже включена в стоимость билета. Какие же задачи ставятся перед такими ЧОПами? В первую очередь — безопасность артистов», — отметил Рудин.

Вторая задача, по его словам, сводится к организации безопасности зрителей от пьяных и агрессивных соседей. Для этого на входе в здание или зрительный зал проводится фильтрация и досмотр, когда неадекватов отсеивают. Всего этого, как сообщает Рудин, «хватает в 99,99% случаев».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, никто не ставит перед охраной задачу противодействовать вооруженному нападению. И для этого есть несколько причин.

«Согласно действующему законодательству, охрана не может находиться с огнестрельным оружием в местах массовых мероприятий. Охране запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей. То есть внутри периметра охрана обязана быть без оружия», — говорит представитель охранного бизнеса.

Помимо этого, посетители культурных мероприятий будут недовольны усилением охраны, уверен Иван Рудин. Во-первых, эта мера повысит стоимость билета, во-вторых, досмотр создаст очереди на улице. Эксперт отметил, что хорошо охраняемый объект, способный отразить любое вооруженное нападение, — это СИЗО. Но, по его мнению, никто не согласится делать тюрьму из концертного зала, а в таком случае невозможно обеспечить безопасность мероприятия на 100%.

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