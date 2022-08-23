«Даша не хотела другой судьбы»: Дугин произнес речь у гроба убитой дочери Философ Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с дочерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Дугин

Убитая в результате подрыва автомобиля Дарья Дугина чувствовала себя героем и не хотела другой судьбы. Об этом на церемонии прощания с журналисткой, где находится корреспондент NEWS.ru, сообщил ее отец философ Александр Дугин. По его словам, именно об этом ему рассказала дочь во время их последнего разговора, состоявшегося на фестивале «Традиция», по окончании которого и случилась трагедия.

Выступая перед людьми, которые пришли проститься с Дарьей в телецентр «Останкино, Дугин рассказал о воспитании дочери.

Я хотел воспитать свою дочь так, как я вижу идеал человека. В первую очередь, это вера. Она всё детство провела в православных лагерях, ходила в церковь. Но я хотел, чтобы она была еще умным православным человеком. Поэтому мы с ее мамой посоветовали ей стать философом, и она стала им. Не могу сказать, насколько глубоким она была философом, но она старалась. Мы мало хвалили ее, ей не хватало этого, мы говорили: «Ты должна быть лучше». Мне кажется, мы перестарались, — рассказал Александр Дугин.

Философ вспомнил слова дочери во время их последнего разговора на фестивале «Традиция».

Я чувствую себя героем, не хочу другой судьбы. Я хочу быть на стороне света, — передал Дугин слова Дарьи.

Он отметил, что его поражает осмысленность жизни дочери, «несмотря на то, что она была совсем девочка».

Она была цельной. И самый чудовищный ее аргумент, что так и должно быть, так и надо. Она не хотела другой судьбы, другой жизни, — подчеркнул отец.

В заключении своей речи Дугин заявил, что «Даша принесла себя на алтарь своего народа, своей веры, своей истины. Она погибла за Россию».

Самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только одним — Даша жила и умела во имя нашей общей победы, — заявил Дугин.

Гибель Дарьи Дугиной потрясла весь мир, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал к проведению расследования случившейся трагедии. В ФСБ уже заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк.

Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии. По данным следствия, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Они арендовали квартиру в том же доме в Москве, где жила Дугина. Предполагается, что именно эта девушка следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера.

NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию прощания с Дарьей Дугиной в телецентре «Останкино».