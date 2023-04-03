Дарью Трепову этапируют в Москву «Фонтанка»: Дарью Трепову этапируют из Петербурга в Москву

Фото: Скриншот с видео/sledcom_press/t.me

Дарья Трепова

Подозреваемую в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает «Фонтанка». Меру пресечения ей будет избирать Басманный районный суд.

Вечером из здания управления СКР на Московском проспекте в Санкт-Петербурге выехал ведомственный автомобиль с мигалками и направился в сторону аэропорта Пулково. На аэровокзале тем временем, по данным FlightRadar, приземлились два самолета СЛО «Россия».

Сегодня Трепову задержали на съемной квартире. Именно она принесла в кафе на Университетской набережной статуэтку, которая взорвалась во время творческого вечера Владлена Татарского. Изначально девушку не пропустили в заведение, но позже она лично попросила журналиста дать разрешение вручить ему скульптурную композицию. Татарский ранее встречал девушку на своих мероприятиях и получал от нее открытки.

Взрыв, убивший военкора, произошел вечером 2 апреля. Татарский погиб на месте, еще более 30 человек пострадали. Задержанная на следующие сутки Трепова в тот день смогла сбежать из кафе.