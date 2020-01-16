https://static.news.ru/photo/fadbbfe6-3881-11ea-b312-fa163e074e61_660.jpg Дарья Полюдова Фото: Дарья Полюдова/facebook.com

Мещанский суд Москвы арестовал до 13 марта активистку движения «Левое сопротивление» Дарью Полюдову. Ей вменяют призывы к сепаратизму и терроризму.

Свою вину женщина не признаёт, передаёт «Интерфакс».

В июне 2019 года её задерживали на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого задерживали по подозрению в распространении наркотиков, а полгода спустя признали потерпевшим по делу о превышении полицейскими полномочий.

Полюдова 2015 году была приговорена к двум годам колонии-поселения по обвинению в попытке организовать акцию за федерализацию Краснодарского края. Она стала первой в России фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности страны, писал NEWS.ru.