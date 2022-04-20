Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и «молочки» для веганов Alpro

Французская компания Danone прекратила инвестиции в Россию, а также поставки воды марки Evian и продукции растительного происхождения Alpro, пользовавшейся спросом у веганов и вегетарианцев, а также у людей с непереносимостью лактозы, сообщается на официальном сайте производителя. В финансовом отчёте компании за первый квартал текущего года отмечается, что на российском рынке Danone сфокусируется на основных молочных продуктах, а также детском и лечебном питании.

Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратив импорт Evian и Alpro, — говорится в сообщении.

Такое решение Danone, согласно официальному заявлению, приняла в связи с ситуацией на Украине. Производитель больше не будет инвестировать деньги в российский филиал, а все вырученные средства будет направлять на гуманитарную помощь.

23 марта в компании заявили, что прекратят инвестиционные проекты на территории России, но продолжат производство молочных продуктов и детского питания, чтобы удовлетворить основные потребности населения страны в продуктах.

5 апреля представитель пресс-службы Danone рассказал NEWS.ru, что компания вопреки информации, распространённой СМИ, не собирается останавливать деятельность в России и не планирует уходить с рынка.

Ранее российский рынок покинул немецкий производитель ингредиентов для выпечки Dr. Oetker, руководство компании также приняло решение продать завод в Белгороде. Dr. Oetker прославился смесями и ингредиентами для выпечки, замороженными пиццами и десертами.