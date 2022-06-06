Данные «Ростелекома» утекли в Сеть

Фото: Sergey Smirnov / Global Look Press

Пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что компания ведёт проверку по факту утечки данных внутренних аккаунтов сотрудников. Представители корпорации добавили, что вероятность внешнего проникновения в инфраструктуру не рассматривается. Отмечается, что в свободном доступе могли оказаться имена, адреса электронной почты, должности и мобильные номера сотрудников.

Нам известно об информации, появившейся в Telegram-каналах. Проверяем на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника, — сказано в пресс-релизе.

Попавшая в открытый доступ база данных может содержать более 109 тысяч строк с информацией о сотрудниках.

В Delivery Club ранее подтвердили факт утечки данных курьеров. В пресс-службе уточнили, что похищенные базы — часть инцидента двухнедельной давности. Опубликованные данные включают в себя фамилию и имя, зашифрованный пароль, электронный адрес почты и телефон. В Delivery Club ещё раз подчеркнули, что информация о новой утечке не соответствует действительности.