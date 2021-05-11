Данные о мурманских трудных подростках слили в Сеть после стрельбы в Казани

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Власти Мурманской области после расстрела людей в казанской гимназии решили обновить данные о потенциально опасных подростках. Сбор сведений начался практически сразу же, однако список моментально оказался в открытом доступе, передаёт «Подъём».

По словам министра информационной политики Александра Беляева, профилактический мониторинг ведётся в образовательных учреждениях региона совместно с правоохранительными структурами. Он уточнил, что совещание с представителями силовых ведомств было проведено после трагедии в Татарстане, там и приняли решение об актуализации данных.

Сейчас мы проверяем достоверность информации, которая появилась в Сети. Нельзя исключать, что данные были сознательно вскрыты и обнародованы, — сказал Беляев.

Он предположил, что сведения о подростках, «склонных к нарушению дисциплины», опубликовали представители силовых ведомств.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.