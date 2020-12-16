Данные о коммунальных отходах будут отслеживать через Интернет

https://static.news.ru/photo/3e593010-4014-11eb-b53d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минприроды разработало законопроект, согласно которому данные о твердых коммунальных отходах и их учёт будут вестись через интернет. Авторы инициативы предлагают создать федеральную схему обращения с ТКО в виде электронной модели.

Полномочия по установлению порядка информационного наполнения площадки будут у правительства. Схем станет продолжением уже имеющейся государственной системы учёта ТКО, которая была запущена в прошлом году, пишут «Известия».

В системе есть вся информация об источниках образования мусора, местах и нормативах его накопления, тарифах, договорах по обращению с отходами, а также об объектах разработки, утилизации и обезвреживания отходов.

Полномочиями по созданию, модернизации и эксплуатации государственной информации системы учёта отходов документом предлагается наделить Российского экологического оператора. Такой подход позволит фиксировать все данные, которые касаются обращения с ТКО, в рамках одной организации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что государству необходимо вернуть под свой контроль отрасль обращения с отходами, а потом уже проводить эксперименты по раздельному сбору мусора. По его словам, заниматься переработкой и сортировкой мусора в России частникам до сих пор невыгодно.