Данные клиентов популярного в России туристического сервиса утекли в сеть Туристический сервис Level.Travel сообщил об утечке личных данных клиентов в сеть

Данные о клиентах популярного туристического сервиса Level.Travel оказались в свободном доступе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Представители фирмы добавили, что утечка не затронула номера банковских карт и пароли для входа в личные кабинеты.

Служба безопасности сервиса Level.Travel зафиксировала утечку информации, в результате которой в интернете были опубликованы некоторые данные о пользователях, включая контактные телефоны и детали бронирований, — сообщили в компании.

До этого ряд персональных данных клиентов сети «ВкусВилл» также оказался в открытом доступе, включая телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты. В компании уточнили, что об инциденте стало известно в ночь с 8 на 9 декабря. В компании подчеркнули, что имена, адреса и платежные сведения о банковских картах остались в безопасности.

Ранее стало известно, что данные из корпоративного справочника «Билайна» оказались в открытом доступе. В компании отметили, что персональной информации клиентов ничто не угрожает. Сотрудники «Билайна» начали расследование инцидента.