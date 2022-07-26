Стендапера Поперечного проверят на предмет дискредитации ВС России SHOT: стендапера Поперечного проверят на предмет дискредитации ВС России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Данила Поперечный

Российского стендап-комика Данилу Поперечного проверят на предмет дискредитации ВС РФ, сообщает Telegram-канал SHOT. Объектом проверки станут его посты в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена), в которых он якобы негативно отзывается о военной спецоперации на Украине.

Поводом для проверки послужило написанное на комика заявление в полицию жителем Москвы. Тот пожаловался, что Поперечный неоднократно негативно высказывался по поводу военных действий на Украине.

Сам Поперечный отрицает свою вину. По его словам, он никого не дискредитировал.

Первое — я в России. Второе — я не дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации никоем образом и свято в это верю, — рассказал он в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске против уроженца Чечни возбуждено административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина не нашел денег на пару бутылок пива и разбил их прямо в магазине. Когда продавцы попросили его убрать за собой, он заявил, что «чеченец никогда не будет стирать русскому».