Козловский потребовал рубль с главы ФПБК Бородина Актер Данила Козловский через суд потребовал 1 рубль с главы ФПБК Виталия Бородина за донос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Данила Козловский

Актер Данила Козловский через суд потребовал один рубль моральной компенсации с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, передает Telegram-канал Baza. Бородин просил Генпрокуратуру проверить актера на дискредитацию армии, что Козловский счел клеветой в его адрес.

Иск Козловского был принят спустя три месяца, как он его подал. Также ответчиком по иску обозначено новостное агентство ТАСС, которое в апреле 2023 года со ссылкой на источники писало о проверке актера на дискредитацию ВС РФ.

Уточняется, что к своему требованию возбудить дело против Козловского Бородин привел слова Козловского из интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), где тот якобы призывал выходить на митинги. Но на самом деле Виталий процитировал слова актера со съемок сериала о революции.

В начале июня Бородин подготовил обращение в следственные органы для привлечения Козловского к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. По словам общественника, артист жаловался на него в суд и утверждал, что он якобы выложил про него ложную информацию в своем Telegram-канале.

В мае ФБПК также просил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет возможного финансирования ВСУ. В заявлении утверждалось, что актер дружит с кинопродюсером и режиссером Александром Роднянским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который был заочно арестован в России по делу о фейках про армию.