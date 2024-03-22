«Дамы и господа, вы чего?»: хирург развеял миф о «пьяных» свиданиях Хирург Умнов призвал россиян не наливать друг другу на свидании ради продолжения

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Необходимость употребления алкоголя на свидании является одним из главных мифов, касающихся выстраивания отношений, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что мужчины и женщины, находясь под воздействием спиртного, рискуют столкнуться с неадекватным поведением друг друга, которое не имеет ничего общего с храбростью.

Дамы и господа, вы чего? Миф о необходимости выпить на свидании пошел из-за того, что алкоголь нарушает работу нейромедиаторов в головном мозге. Сначала это приводит к более легкому началу разговора. Но в определенный момент человек теряет над собой контроль. Привлекательным делают человека улыбка, смех, умение вести диалог и порядочность. Также у человека могут выбрасываться серотонин и дофамин, под воздействием которых девушка становится симпатичней, а мужчина обаятельным. Причем, обоюдоостро, — добавил Умнов.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что устрицы могут улучшить репродуктивную функцию у мужчин, так как повышают фертильность. По ее словам, которые приводит «Говорит Москва», это связано с тем, что в данном продукте содержится много цинка.