Дамбу в Петербурге закроют из-за угрозы наводнения

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закроют в ночь на пятницу в связи с угрозой повышения уровня воды в устье реки Невы. Таким образом власти намерены предотвратить возможное наводнение. Об этом сообщила дирекция КСЗ.

21–22 октября 2021 года к Северо-западному региону подойдёт обширный и глубокий атлантический циклон. По метеорологическому прогнозу ожидается резкое понижение атмосферного давления и усиление ветра юго-западного направления до 25-28 м/с, — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие погодные изменения вызовут подъём воды в реке выше критических значений. Из-за этого решили закрыть дамбу. Работы начнутся в 02:00 по столичному времени. Тем не менее, отмечается, что время закрытия затворов может быть изменено в соответствии с метеорологическими условиями.

Ранее в Дагестане из-за сильных дождей реки начали выходить из берегов и сносить жилые дома. В селе Агвали поток подмыл фундамент двухэтажного дома, из-за чего он ушёл под воду. Ливни также спровоцировали множественные обвалы горной породы, из-за этого дороги в регионе оказались сильно повреждены.