Далай-лама рассказал о важности эмоциональной гигиены

https://static.news.ru/photo/eb6022e0-b2df-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Далай-лама XIV Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Далай-лама XIV призвал людей всего мира использовать опыт, описанный в индийских религиозных трактатах, для контроля над негативными эмоциями.

Как передаёт РИА Новости, 19 июня духовный лидер последователей тибетского буддизма провёл встречу в онлайн-формате с философами и учёными. Основной темой беседы стали жизнестойкость и сострадание, а также отношение современной науки к этим темам. Далай-лама отметил, что на работу с негативными эмоциями нужно направлять сознание и ум, а о том, как это сделать, подробно написано в древнеиндийских трактатах.

Как у нас есть гигиена тела, у нас должна быть гигиена эмоций, — подчеркнул духовный лидер.

Далай-лама предложил включить вопрос эмоциональной гигиены в современные образовательные программы, которые, по его мнению, уделяют слишком много внимания материальным аспектам бытия, игнорируя духовные.

6 июля духовный лидер тибетских буддистов отметит свой 85-й день рождения. Как писал NEWS.ru, по этому случаю далай-лама выпустит музыкальный альбом Inner World, на котором исполнит классические мантры под музыку в стиле нью-эйдж. 11 июня вышел первый сингл с альбома — Compassion.