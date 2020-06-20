Далай-лама рассказал о важности эмоциональной гигиены

Далай-лама XIV призвал людей всего мира использовать опыт, описанный в индийских религиозных трактатах, для контроля над негативными эмоциями.
Как
Как у нас есть гигиена тела, у нас должна быть гигиена эмоций, — подчеркнул духовный лидер.
Далай-лама предложил включить вопрос эмоциональной гигиены в современные образовательные программы, которые, по его мнению, уделяют слишком много внимания материальным аспектам бытия, игнорируя духовные.
6 июля духовный лидер тибетских буддистов отметит свой 85-й день рождения. Как писал NEWS.ru, по этому случаю далай-лама выпустит музыкальный альбом Inner World, на котором исполнит классические мантры под музыку в стиле нью-эйдж. 11 июня вышел первый сингл с альбома — Compassion.
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