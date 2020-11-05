Далай-лама призвал читать мантру для избавления мира от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1835dbd4-2009-11eb-bf51-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Далай-лама призвал для избавления мира от коронавируса читать мантру Зеленой Тары «Ом Таре туттаре туре сваха».

По его словам, пандемия в целом является результатом плохой кармы, которую люди накопили в предыдущих жизнях.

Это совершенно очевидно... Думаю, что разразившуюся в наши дни эпидемию COVID-19 можно отнести к началу кальпы болезней, — отметил он.

Далай-лама отметил, что мантра «Ом Таре туттаре туре сваха» способна принести пользу в сложившейся ситуации. Сам он читает её каждое утро по 15 минут, при этом направляя «благие пожелания этого чтения на весь мир», где бушует коронавирус, для того, чтобы люди вылечились и пандемия закончилась

Он также пояснил, что в буддийском учении о мироустройстве Абхидхарме указано, что будет кальпа (длительный временной период) оружия, кальпа болезней и кальпа голода. По его словам, это уже происходило в предыдущие годы — в Первую мировую войну и Вторую мировую войну.

И сейчас оружие все еще используется и приносит много проблем. Этот период можно назвать «кальпой оружия». Следующая кальпа — голода, когда люди встречаются с финансовыми и другими подобного рода трудностями, — подчеркнул Далай-лама.

Он добавил, что учёные и врачи прилагают неимоверные усилия, чтобы остановить пандемию и снизить число заражённых. Духовный лидер призвал не терять мужества и не думать, что ничего нельзя сделать, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Далай-лама во время первых онлайн-учений для российских буддистов призвал не печалиться из-за пандемии коронавируса, а стараться преодолеть её. По его словам, необходимо понимать, что все страдания появляются из причин и условий. Это касается и пандемии.

С 5 по 7 ноября далай-лама впервые проводит онлайн-учения для буддистов из России. Он отвечает на вопросы россиян и рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии, передаёт РИА Новости.