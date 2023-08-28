Дайвер оценил шансы найти пропавшую в египетском море россиянку Дайвер назвал маловероятным спасение пропавшей при погружении в Египте россиянки

Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look press

Предположительной причиной инцидента в районе египетской Хургады, где во время погружения в море пропала жительница Санкт-Петербурга, могло стать нарушение допустимых пределов и игнорирование плана погружения, рассказал в беседе с «360» профессиональный дайвер, знакомый с ситуацией. Эксперт назвал спасение женщины маловероятным

«Они не рекреационным дайвингом занимались, а техническим. Шанс найти ее живой очень маленький», — отметил специалист.

По его словам, максимально допустимая глубина для дыхания воздухом — 60 метров. Это было отражено в плане погружения, который видимо, был нарушен. Еще одним возможным фактором дайвер назвал кислородное отравление, из-за которого женщина оказалась на еще большей глубине.

Они пошли чуть глубже, получили кислородное отравление и провалились еще глубже — на 110 или 120 метров. Чтобы ходить глубже 60 метров, нужно использовать газовые смеси, — подчеркнул спортсмен.

Он также добавил, что в поисках женщины принимал участие египетский инструктор по дайвингу Ахмед Габр — рекордсмен по глубокому погружению с аквалангом на глубину 332,5 метра. Однако результатов поиски не дали. При этом, как сообщает издание, семья пропавшей женщины надеется, что ее найдут живой.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга пропала в Египте во время занятий дайвингом. Она погрузилась в воду с мужем и профессиональным инструктором, однако вынырнул только ее супруг.