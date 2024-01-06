«Дайте код из СМС»: какие фразы используют мошенники, из каких стран звонят

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Центробанк (ЦБ) рассказал, какие фразы телефонные мошенники чаще всего используют, когда звонят россиянам. Также регулятор объяснил, как человеку вычислить, что с ним разговаривает не представитель службы безопасности банка, а злоумышленник, который хочет получить его сбережения. Подробнее об этом, а также о том, из каких стран чаще всего звонят россиянам мошенники и сколько денег украли у абонентов в РФ таким образом, — в материале NEWS.ru.

Какие приемы и фразы используют телефонные мошенники

ЦБ привел наиболее популярные фразы, которые используют телефонные мошенники для хищений средств россиян. Часто злоумышленники представляются сотрудниками кредитных организаций или Центробанка.

«Распознать мошенника в незнакомце непросто, особенно по телефону. Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и, если вы их услышали, сразу кладите трубку», — советуют в ЦБ.

Банк России привел примеры наиболее часто используемых мошенниками фраз при общении с абонентами:

«Оформлена заявка на кредит». В таких случаях, если заявка на кредит не была отправлена, ЦБ рекомендует класть трубку.

В таких случаях, если заявка на кредит не была отправлена, ЦБ рекомендует класть трубку. «Сотрудник Центробанка». Работники ЦБ не связываются с физическими лицами для совершения банковских операций.

Работники ЦБ не связываются с физическими лицами для совершения банковских операций. «Специальный и безопасный счет». Злоумышленники предлагают перевести собеседникам средства на некий «специальный счет» для сохранности, но таких депозитов не существует.

Злоумышленники предлагают перевести собеседникам средства на некий «специальный счет» для сохранности, но таких депозитов не существует. «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию». Силовики не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников, отмечают в ЦБ.

Силовики не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников, отмечают в ЦБ. «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». Банки могут приостанавливать такие операции без участия клиента, а если у кредитной организации возникнут сомнения, то ее представитель может написать клиенту в онлайн-банке или позвонить для подтверждения операции. Но в отличие от мошенника, настоящий банковский сотрудник звонит только с официального номера организации и никогда не просит совершить операции по карте.

Банки могут приостанавливать такие операции без участия клиента, а если у кредитной организации возникнут сомнения, то ее представитель может написать клиенту в онлайн-банке или позвонить для подтверждения операции. Но в отличие от мошенника, настоящий банковский сотрудник звонит только с официального номера организации и никогда не просит совершить операции по карте. «Истекает срок действия сим-карты». У сим-карты мобильного оператора нет срока годности, поэтому она не нуждается в замене по этой причине.

У сим-карты мобильного оператора нет срока годности, поэтому она не нуждается в замене по этой причине. «Продиктуйте код из СМС-сообщения». Код — аналог собственноручной подписи, его никогда и никому нельзя пересылать или сообщать, объясняет регулятор.

Код — аналог собственноручной подписи, его никогда и никому нельзя пересылать или сообщать, объясняет регулятор. «Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка». Мошенник в таком случае будет интересоваться данными карты или кодом из СМС, а также не сможет сообщить актуальные данные по счету.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как надо реагировать на звонки мошенников

Юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru советует, что единственный верный вариант реакции на звонки телефонных мошенников — прекратить разговор и заблокировать незнакомый номер.

«Телефонным мошенникам приходится выдумывать все новые и новые поводы, чтобы убедить своих жертв расстаться с честно заработанными средствами. Отсюда вытекает только один совет: если вам позвонили с незнакомого номера и сделали нестандартное предложение, сразу прекращайте разговор и ставьте этот номер в блок», — подчеркнул юрист.

Также Хаминский добавил, что злоумышленники пользуются незаконно приобретенными телефонными базами. Они обзванивают россиян, представляются сотрудниками мобильных операторов, обращаются по имени-отчеству и, например, сообщают о просроченной задолженности по абонентскому счету. Некоторые могут представляться сотрудниками полиции или работниками службы безопасности крупных банков.

Откуда телефонные мошенники звонят россиянам

Как рассказывал глава СК Александр Бастрыкин, телефонные мошенники звонят россиянам в основном с Украины и из российских мест лишения свободы. Об «украинском следе» также заявляли в МВД, добавляя, что злоумышленники из соседней страны «не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов».

По данным операторов связи, в начале 2023 года больше всего нежелательных звонков поступило россиянам с номеров, использующих коды Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна. Как поясняли в «МегаФоне», это не значит, что телефонные мошенники физически находятся в этих странах. В компании объясняли, что злоумышленники начали менять номера телефонов на иностранные, но визуально схожие с российскими.

По данным же «Лаборатории Касперского», наибольшее количество нежелательных звонков российские абоненты в 2022 году получали с номеров, формально закрепленных за Турцией, Казахстаном и Ираном. Там также отметили, что, скорее всего, звонящие используют спуфинг, то есть функцию подмены номеров.

Осенью 2022 года, как рассказывал директор департамента по предотвращению мошенничества «МегаФона» Сергей Хренов, резко выросло число звонков телефонных мошенников с использованием номеров, начинающихся на +9 и созвучных с кодами российских мобильных операторов. Россиянам стали звонить с номеров, начинающихся с +985 (на такие цифры может начинаться номер абонента из Ирана), +963 (номера Сирии) и +903 (Турции).

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сколько денег телефонные мошенники крадут у россиян

По данным ЦБ, объем ущерба, который телефонные мошенники нанесли россиянам в 2022 году, составил 14,2 млрд рублей. Также за этот период было заблокировано 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем в 2021-м, и является максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году.

Данные о масштабах хищений за 2023 год регулятор пока не обнародовал, но, по прогнозным оценкам Сбербанка, объем похищенных средств в 2023-м вырастет на 33% — до 19 млрд рублей. Об этом на конференции «SOC-Форум — 2023» рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

При этом он подчеркнул, что «многие компании не раскрывают свои данные, не показывают регуляторам реальную картину», поэтому «есть официальные данные, а есть объем средств похищенных, скажем так, по экспертным оценкам». Согласно последним, в 2022 году объем хищений достиг 120 млрд рублей, а в 2023-м он может составить 150 млрд рублей, не исключил Кузнецов.

Какие законы против телефонных мошенников действуют в РФ

Летом 2021 года в РФ были приняты поправки к ФЗ «О связи». Они обязывают операторов блокировать СМС-сообщения и звонки с подменных номеров. Помимо этого, операторам необходимо подключиться к системе, созданной Роскомнадзором, и передавать туда данные о мошенниках. За невыполнение требований предусмотрен штраф до 1 млн рублей. Доступ к системе также имеют Минцифры и силовые ведомства.

В декабре стало известно, что Генпрокуратура и Роскомнадзор готовят инициативу по отзыву лицензий у операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки. Ведомства собираются внести новые поправки в закон «О связи».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Операторы к этой инициативе относятся с опасением, указывая на непрозрачность подобных отзывов. По мнению зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина, инициатива предусматривает расширение перечня оснований, по которым можно будет аннулировать лицензии операторов.

С сентября 2024 года в РФ начнут блокировать сервисы по выдаче виртуальных мобильных номеров. Кабмин признал такие номера угрозой безопасности в сфере связи и интернета. Постановление правительства расширяет перечень угроз в указанной сфере пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации.

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