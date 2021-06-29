Дайнеко прокомментировала своё решение возглавить партию на выборах в ГД

«Фабрикантка» Виктория Дайнеко ответила на реакцию общественности о том, что возглавит партию «Зелёная альтернатива» на выборах в Госдуму. Она заменит другого шоумена — Славу КПСС, с которым политики не смогли договориться.

Певицу уже успели раскритиковать за её решение, но она заверила, что её намерения никак не связаны с конъюнктурой. Свой комментарий победительница «Фабрики звёзд 5» опубликовала в Instagram.

Внимание вопрос: в какой момент любое мнение, любая публикация, которая не отвечает вашим представлениям — проплаченные мысли? Аминь, ребят. Я была бы рада, если бы за каждое моё изречение, я получала гонорар. Но пока просто смиритесь и не надо перекладывать с больной головы на здоровую! — заявила певица.

«Зелёная альтернатива» — одна из 14 партий, которым не надо собирать 200 тысяч подписей для прохождения в кабмин. Она уже имеет парламентскую льготу, и Дайнеко вполне может стать депутатом в федеральном законодательном органе.

Как сообщалось ранее, партия «Зелёная альтернатива» отказалась выдвигать в Государственную думу рэпера Славу КПСС (Вячеслав Машнов, также известный как Гнойный). Вместо него в нижнюю палату парламента попытается попасть победительница «Фабрики звёзд» Виктория Дайнеко.