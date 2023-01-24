Daily Mail: треть британцев «потеряли» мозг, а половина — гениталии Daily Mail: треть британцев не смогли найти свой мозг, а половина не нашла половые органы

Фото: Shutterstock

Треть британцев затруднились ответить, где находятся сердце и мозг, а почти половина не знала точное расположение своих половых органов, свидетельствуют данные опроса медицинской организации Pall Mall Medical, которые приводит Daily Mail. Один из трех жителей Великобритании также не смог указать расположение легких.

При этом восемь процентов заявили, что не знают точного расположения ни одного из своих органов.

Важно знать, где какой орган расположен и за что он отвечает. Это позволяет контролировать свое здоровье и понимать, когда что-то идет не так, — сказал директор Pall Mall Medical, врач Чунг Танг.

Он считает, что результаты опроса говорят о провалах в образовании, которые мешают определять у себя симптомы болезней и своевременно обратиться к врачу.

Ранее cотни мужчин и женщин спустились в метро Лондона без штанов в рамках акции No Trousers Tube Ride. Мероприятие призвано поднять настроение пассажирам в зимнее время. Акция была приостановлена в марте 2020 года из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.