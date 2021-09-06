Дагестанских школьниц не пустили на уроки без платков

Заместитель директора школы имели Темирханова в Кайтагском районе Дагестана Адамкади Курбанкадиев запретил ученицам приходить на уроки без платков. Школьниц отправляли домой из-за несоответствия этому правилу, передаёт Mash Gor.
Мать одной из учениц, жительница села Маджалис,
В уставе было написано про светский внешний вид учеников, но перед началом этого учебного года туда добавили строчку про платки, — подчеркнула она.
В местном Минобрнауки журналистам ТАСС
В администрации Кайтагского района рассказали, что замдиректора школы превысил полномочия. Его освободили от занимаемой должности.
Ранее стало известно, что по решению Центральной избирательной комиссии школьникам Санкт-Петербурга отменят уроки в субботу, 18 сентября, из-за голосования на выборах в Госдуму РФ.