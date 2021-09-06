Дагестанских школьниц не пустили на уроки без платков

Заместитель директора школы имели Темирханова в Кайтагском районе Дагестана Адамкади Курбанкадиев запретил ученицам приходить на уроки без платков. Школьниц отправляли домой из-за несоответствия этому правилу, передаёт Mash Gor.

Мать одной из учениц, жительница села Маджалис, пожаловалась на происходящее. Она рассказала, что раньше такого требования не было.

В уставе было написано про светский внешний вид учеников, но перед началом этого учебного года туда добавили строчку про платки, — подчеркнула она.

В местном Минобрнауки журналистам ТАСС сообщили , что получили обращения от родителей и организовали проверку. Там подчеркнули, что решение о введении требований к одежде школьников должны приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные возможности многодетных и малообеспеченных семей.

В администрации Кайтагского района рассказали, что замдиректора школы превысил полномочия. Его освободили от занимаемой должности.

Ранее стало известно, что по решению Центральной избирательной комиссии школьникам Санкт-Петербурга отменят уроки в субботу, 18 сентября, из-за голосования на выборах в Госдуму РФ.