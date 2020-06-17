Дацюк прибыл на помощь захватившему монастырь схиигумену Сергию

https://static.news.ru/photo/1853dd60-b091-11ea-b087-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/sredneuralskiy.zhenskiy.monastyr

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк прибыл в Среднеуральский женский монастырь, чтобы поддержать восставшего против руководства РПЦ схиигумена Сергия Романова.

По информации URA.RU, днём 17 июня обитель посетили представители правительства Свердловской области. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей оказались хоккеист Дацюк и участник шоу «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горящее, любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый, — говорил хоккеист в начале июня.

Как писал NEWS.ru, в июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и светских властей во время пандемии коронавируса. Священнослужитель отказался покинуть обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

Сергий отказался считать свои действия захватом монастыря. По его словам, он лишь решил не подчиниться решению церковных властей, поскольку не согласен с ними.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле знают о ситуации в Среднеуральском женском монастыре, но не считают случившееся значимой проблемой. Свердловские власти и областная полиция не увидели нарушения закона в действиях Сергия.