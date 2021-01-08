Дацюк написал Путину письмо по делу экс-схимонаха Сергия

https://static.news.ru/photo/2f2b34a4-53cd-11eb-bee0-fa163e074e61_660.jpg Павел Дацюк Фото: ХК «Автомобилист»/vk.com

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвал главу государства разобраться в деле бывшего схимонаха Сергия.

Текст обращения хоккеист разместил на своей странице в Instagram.

Остановим гонения на Православных. С нами Бог! — написал Дацюк.

Своё сообщение спортсмен сопроводил хештегами #нетгонениям, #свободуОтцуСергию, #снамиБог, #вернитеОтца.

Как писал NEWS.ru, 31 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно приговорил помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева к административному аресту за неповиновение сотруднику полиции. На этот раз на 15 суток. Адвокат Могучева Михаил Толмачёв заявил, что защита намерена обжаловать постановление суда.

Сам бывший схиигумен Сергий арестован Басманным судом Москвы до 28 февраля 2021 года. Он обвиняется по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (часть 3 статьи 148 УК). Виновным себя экс-схимонах не признаёт. Защита Сергия уже подала апелляцию в Мосгорсуд, но дата её рассмотрения пока не назначена.

Ранее отца Сергия лишили сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви. За проповеди опального священника дважды штрафовали по статьям о возбуждении ненависти и вражды и распространении недостоверной информации. В своих речах схимонах неоднократно критиковал патриарха Кирилла и российские власти.