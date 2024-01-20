Дацика покусали на СВО? Кто напал, что с рукой, при чем тут бешенство

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Российский боец ММА Вячеслав Дацик показал рваную рану руки. Что случилось со спортсменом, правда ли, что он получил тяжелую травму во время выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине, при чем тут американский буль?

Кто сообщил о ранении Дацика в зоне СВО

О том, что боец ММА Вячеслав Дацик пострадал в зоне СВО при выполнении боевой задачи и получил рваную рану руки, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Спортсмен отправился на фронт около полугода назад.

«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает», — приводит канал слова другого бойца ММА Никиты Ворожбитова.

Дацик рассказывал, что подписал контракт с Минобороны 30 сентября.

Что сказал о ранении на СВО сам Дацик

Спустя несколько часов после сообщений о ранении в зоне СВО Дацик опроверг эту информацию. Спортсмен пояснил, что его травмировала собака.

«Это дома. Американский буль», — сказал Дацик.

43-летний боец сообщил, что 6 января на него напал пес в Ленинградской области. Он отметил, что появившиеся в Сети фото были сделаны в больнице сразу после нападения.

Насколько тяжелую травму получил Дацик после укусов собаки

После нападения собаки Дацик сможет вернуться к боям примерно через год, предположил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, спортсмену также нужно пройти профилактику от бешенства и столбняка.

«Обязательно, на всякий пожарный, надо пройти профилактику от бешенства. И еще на всякий случай профилактику от столбняка, так как в рану могла попасть грязь, содержащая данный патоген. И курс профилактической антибактериальной терапии необходим», — отметил специалист.

По мнению хирурга, судя по фото, больше всего у Дацика повреждены кожа с подкожно-жировой клетчаткой.

«Мышцы по большей части остались целы. Скорее всего, после проведения хирургической обработки раны и наложения швов Дацик через год сможет шевелить кистью. Срок заживления ран будет длительным — минимум четыре недели. Думаю, через год Дацик сможет вернуться к единоборствам и продолжить карьеру», — констатировал он.

С кем хотел драться Дацик

В ноябре 2023 года Вячеслав Дацик в эксклюзивном интервью NEWS.ru бросил вызов екатеринбургскому бойцу Ивану Штыркову, выступающему в лиге RCC. Дацик выразил надежду, что на этот бой ему дадут два месяца на подготовку.

«Ваня как-то не хочет со мной встречаться. Боится пропустить плюшку и уснуть от меня, тем более после того, как он наговорил про меня слов, что я „недобоец“. Он сам-то понимает, что если пропустит в голову, то уже не встанет. Думаю, он и с Саней Емельяненко в парах стоял. И когда увидел, как Саня рухнул от моего удара, то все желание пропало драться со мной», — сказал Дацик.

Он призвал RCC организовать этот бой в 2024 году в Екатеринбурге и обратился к Штыркову лично: «Вань, ты видел мой последний бой, я сейчас вообще не в форме, надеюсь, что на бой с тобой дадут мне полтора-два месяца подготовиться. Так что можешь вызывать меня на поединок. Шансы у тебя будут, но смотри „колхозочку“ не пропусти».

В сентябре 2022 года Дацик нокаутировал Александра Емельяненко на 13-й секунде боя. Поединок проходил в Москве в рамках турнира Hardcore Boxing. В активе 42-летнего Дацика 14 побед и 17 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. 35-летний Штырков выиграл 22 боя, два проиграл и один свел вничью.

Как Дацик попал на СВО

В беседе с NEWS.ru Дацик также рассказал, как попал в зону специальной военной операции (СВО).

«Я поехал в Питер на бои, жена вдогонку выслала вещи, она со мной поругалась, ну и я быстренько свалил туда», — сказал Дацик.

Он добавил, что оказался в зоне боевых действий вместе с бывшими вагнеровцами, среди которых у него появилось много друзей.

«Парни занимаются своим делом. Благодаря Евгению Пригожину много парней, кто на очень много лет сел, получили свободу. У меня там было много товарищей. Да, бывшие „вагнера“, сейчас уже судоплатовцы. Мы с ними возили гуманитарку. Всем им привет!» — сказал Дацик и добавил, что они вместе «гоняли на передовую».

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