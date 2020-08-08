Дачников предупредили об угрозе паразитов

https://static.news.ru/photo/cb5ef5d8-d987-11ea-be14-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов предупредил дачников об угрозе со стороны оранжевых слизней. Их точное название — слизни-лузитаны. Они родом c Пиренейского полуострова.

По мнению эксперта, они попали в Россию в виде отложенных яиц на продуктах. Есть также вероятность, что кто-то их привез из декоративных соображений. Расулмухамедов заявил об особой опасности этих слизней.

Они в себе таскают всяких паразитов. Самое известное — это бычий цепень. Если брать их голыми руками, а потом руки потянуть в рот, то можно получить паразита. Так обычно делают дети. Слизень яркий, они могут его схватить и начать играть. Бычий цепень селится в кишечном тракте и создает много проблем. История не смертельная, но вывести его потом очень сложно, — отметил он.

В опасности также оказались серые слизни и улитки. Лузитаны прожорливее и активнее их. Есть вероятность, что обычным слизням будет нечем питаться. Может сложиться такая ситуация, что инвазивный вид может вытеснить эндемичный, добавил эксперт.

Сигналы о появлении оранжевых слизней поступили из различных районов Москвы. В частности, речь идёт о Кузьминках и Битце. Также на них пожаловались в городском округе Лобня.

NEWS.ru писал ранее, что учёным из МГУ удалось раскрыть секрет слизня-потрошителя.