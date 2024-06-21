Дачники раскрыли секрет баклажанов: теперь поливаю только так — плодоносит

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Баклажаны любят поливы даже больше, чем перцы, потому что они имеют очень крупные листья, через которые испаряется огромное количество воды. Секрет богатого урожая заключается в правильном поливе, и вот что нужно делать.

Поливать баклажаны необходимо раз в неделю по 35–40 литров на квадратный метр. Норма на единицу площади практически такая же, как у перцев, но так как баклажаны высаживают реже — по четыре-пять кустов на квадратный метр, то в этом случае на один куст приходится 8–10 литров, то есть в два раза больше чем на куст перца.

Ранее опытный огородник Елена Литвинова рассказала, что в период формирования завязей и плодоношения необходимо удобрять растения и насыщать почву микроэлементами. По ее словам, для этого подойдет овес, который можно найти в магазинах за сущие копейки. Он содержит калий, магний, фосфор, а также витамины группы В.

До этого эксперты рассказали, что для здоровых перцев необходимо подготовить почву, в которой будет расти будущий урожай. Весь секрет заключается в особом составе грунта, который будет обеспечивать растения нужными микроэлементами и веществами. Для этого понадобятся древесная зола, компост и нативная земля.