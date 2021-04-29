Дачникам сообщили о подорожании садового инвентаря

https://static.news.ru/photo/acacdd02-a761-11e9-9bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Спрос на садовый инвентарь в России возвращается к допандемийным уровням. По апрельским данным, инструменты подорожали почти на четверть. Данные аналитического ресурса «Чек Индекс» приводит РИА Новости.

В ходе исследования аналитики сравнили данные о продаже садового инвентаря с 1 по 25 апреля 2019–2021 годов по стране, а также средние чеки за покупку. В результате выяснилось, что средняя стоимость лопаты в апреле 2021 года составила 402 рубля, что на 23% выше, чем годом ранее. Грабли можно купить за 250 рублей и это на 22% дороже, чем год назад. Садовая метла по цене схожа с граблями — 253 рубля, на 18% дороже, чем год назад.

В натуральном выражении продажи сельскохозяйственного инвентаря в этом году значительно выше, чем в прошлом. Реализовано на 70% больше лопат и примерно в два раза больше граблей и мётел, чем в прошлом году. Спрос приближается к допандемийному, хотя ещё не достиг показателей 2019 года, когда лопат было продано на 12% больше, чем сейчас, граблей — на 15%, а мётел — на 17%.

Средний чек на покупку саженцев в этом году составил 478 рублей, что выше, чем в апреле 2020 года, на 32%. При этом в натурально выражении продажи выросли на 78%, чем это было в 2020 году, но всё еще на 73% ниже, чем в 2019 году.

Также эксперты отмечают рост интереса к дачному досугу и пикникам, для которых, в частности покупают раскладные столы и стулья. Средний чек на этот товар в апреле 2021 года составил 1607 рублей, на 29% выше уровня 2020 года. Объём продаж — выше прошлогоднего на 229% и на 118% выше, чем в 2019 году.

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