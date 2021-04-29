Дачникам сообщили о подорожании садового инвентаря

Спрос на садовый инвентарь в России возвращается к допандемийным уровням. По апрельским данным, инструменты подорожали почти на четверть. Данные аналитического ресурса «Чек Индекс» приводит РИА Новости.
В ходе исследования аналитики
В натуральном выражении продажи сельскохозяйственного инвентаря в этом году значительно выше, чем в прошлом. Реализовано на 70% больше лопат и примерно в два раза больше граблей и мётел, чем в прошлом году. Спрос приближается к допандемийному, хотя ещё не достиг показателей 2019 года, когда лопат было продано на 12% больше, чем сейчас, граблей — на 15%, а мётел — на 17%.
Средний чек на покупку саженцев в этом году составил 478 рублей, что выше, чем в апреле 2020 года, на 32%. При этом в натурально выражении продажи выросли на 78%, чем это было в 2020 году, но всё еще на 73% ниже, чем в 2019 году.
Также эксперты отмечают рост интереса к дачному досугу и пикникам, для которых, в частности покупают раскладные столы и стулья. Средний чек на этот товар в апреле 2021 года составил 1607 рублей, на 29% выше уровня 2020 года. Объём продаж — выше прошлогоднего на 229% и на 118% выше, чем в 2019 году.
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