Дачникам России объяснили бесполезность установки датчиков движения Союз дачников Подмосковья призвал устанавливать на участке сигнализацию и видеокамеры

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Датчик движения

Датчики движения на приусадебном участке бесполезны, так как приехать и задержать преступников невозможно, а оборудование легко примет за нарушителя местных кота, собаку или дикое животное, вышедшее к людям, рассказал NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, лучше установить беспроводную сигнализацию, которой можно управлять удаленно, и систему видеонаблюдения из нескольких камер.

Что касается датчиков движения, то на даче они не нужны. На территории может орудовать соседские кот или собака, дикое животное, вышедшее к людям, если рядом лес, а уже выедет отряд с проверкой. Тем более что от мошенников датчики движения точно не спасут, если вы в этот момент далеко от дома, — объяснил Чаплин.

Юрист Елена Кудерко ранее заявила, что штрафы, которые приходят дачникам за парковку на газоне, можно и нужно оспаривать. Чаще всего административные наказания объясняются несовершенством планирования и зонирования, которые в свое время проводили муниципалитеты. По ее мнению, внутренние земли СНТ на тот момент оформлены не были, и это привело к смещению границ земель общего пользования.